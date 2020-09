Registros de candidatos liberados

Os 11 candidatos a prefeito de Manaus já estão com seus pedidos de registro de candidatura devidamente encaminhados junto ao TRE. Nesta quinta a juíza Margareth Hoagen, da 1ª Zona Eleitoral, abriu prazo de 5 dias para pedidos de impugnação dos últimos 5 candidatos.

No diário eletrônico do dia 23 saíram os 6 primeiros nomes, no dia 24 mais uma chapa e no de hoje, 25, mais 4 chapas. No prazo de impugnação, qualquer cidadão pode fazer o pedido.

MP CADUCOU



Senador Eduardo Braga comemorou ontem a caducidade no Senado da MP 973/2020, que suspendia o limite de exportação das ZPEs, até dezembro deste ano. Criava uma ‘concorrência perigosa’ com a indústria do PIM. “Um precedente muito perigoso para a ZFM”, avalia Braga.

Já o senador Plínio Valério meteu o dedo numa ferida feia. A proposta do vice-presidente Hamilton Mourão, de taxar outros setores do PIM com os 5% da contribuição para P&D. Para ele, “é inadmissível”, e o general está ouvindo ongs que querem meter a mão no dinheiro.

CPI DA SAUDE

O afastamento do presidente Josué Neto, ‘fora de combate’ por conta da Covid-19, fortaleceu a bancada governista contra a CPI da Saúde. Sem querer votar contra para não ficarem marcados, deputados da base não apareceram para votar a prorrogação por mais 60 dias.

A prorrogação só tem mais uma chance para ser apreciada, que é na próxima terça, 29, justamente o dia em que termina o prazo original de 120 dias da CPI.



URNA ELETRÔNICA

Nesta quinta o sistema das urnas eletrônicas foi periciado pelo MP junto ao TSE, em Brasília. Peritos em sistemas informatizados analisaram todo o funcionamento da urna. Uma eleição fictícia provou a segurança do equipamento durante todo o processo de votação.