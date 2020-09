Campanha começa para valer em Manaus

Encerrado neste sábado o prazo para as inscrições de candidatos, e neste domingo a campanha começa pra valer. Porém, não será no velho estilo do corpo-a-corpo do candidato com os eleitores. As aglomerações estão proibidas por conta da nova onda da Covid-19.

A presença de candidatos de grande apelo popular nos bairros e comunidades, mais do que nunca será vigiada pelos ‘olheiros’ dos adversários. Toda atenção é pouca nesse item.

Em tempos de fake news, notícias de contaminação de eleitores em aglomeração causada por candidato, pode converter-se em arma da contrapropaganda. E ação da Justiça Eleitoral.

O mundo virtual ainda é o espaço mais seguro, tanto para o candidato quanto para o eleitor. Lives, reuniões virtuais, chats e posts são os meios mais seguros para esta campanha.

Zé ignora corona é parte para carreata

Inclusão Social

Na contramão da crise que sufoca o setor da Educação pública, o prefeito Arthur Virgílio vai encerrar o terceiro mandato reforçando seu maior projeto de inclusão social. Os programas de bolsas Universidade (PBU), Pós-Graduação (PBPG) e Idiomas (PBI) ofertarão 82 mil vagas.

Candidato ignora Covid

Decidido a desafiar a proibição de aglomerações e o risco do coronavírus, o candidato do PT, Zé Ricardo já anunciou que vai colocar a militância nas ruas da zona Leste, na manhã de hoje. Fará uma carreata seguida de minicomício ‘em cima da kombi’.

Fogo na Amazônia

Com a criação do novo Conselho da Amazônia, o governo Bolsonaro extinguiu a participação pública e popular, para incluir militares e policiais federais em sua composição. O conselho também ‘avança’ nas atribuições do Ibama e do ICMBio. Além de proteger as queimadas.