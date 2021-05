Professores protestam contra decisão do governador Lima

Considerando que suas vidas ‘estarão em risco’, até que todos os trabalhadores da educação estejam vacinados, o Sinteam convocou uma carreata dos professores na segunda-feira, dia 31, em protesto à decisão do governador Wilson Lima de marcar o retorno presencial às aulas no dia 1º de junho.

A atitude do sindicato, segundo a presidente Ana Cristina Rodrigues, reafirma o posicionamento da categoria contra medidas que possam colocar em risco a vida dos professores e alunos nas escolas.

Futuro da CPI

Em debate virtual promovido pelo CPJUR, o senador Tasso Gereissati, membro da CPI da Pandemia, disse que as investigações vão ter resultado positivo, porque é a primeira vez em décadas que não tem o controle do governo. “Só temos que ter cuidado para a CPI não virar questão política e perder a força.”

Leite de Pedra

O deputado Wilker Barreto anda querendo ‘tirar leite de pedra’, propondo multas “dez vezes maiores que a própria infração”, aos agentes públicos que praticarem atos de corrupção e improbidade com recursos destinados ao enfrentamento de pandemias ou calamidade pública.

Vacinação

Nejmi Aziz endereçou ao governador Wilson Lima uma solicitação de prioridade na vacinação para os profissionais de segurança armada, vigilância e agente de portaria no Amazonas. São profissionais que lidam direto com o público todos os dias, ficando expostos à contaminação pela covid-19 no trabalho.