Manaus, no epicentro de uma nova onda de COVID 19

O Amazonas e, especialmente Manaus, deveriam estar em estado de alerta máximo para a ‘terceira onda’ da covid-19. O Facebook acaba de divulgar uma pesquisa feita com a Universidade de Maryland, que rastreia as redes sociais e aponta para “uma noiva onda de mortes”, nos próximos meses no Brasil. E Manaus está no epicentro, de novo.

Em breve será publicado em uma revista científica o trabalho de sete biólogos do Inpa, liderado por Lucas Ferrante, que em fevereiro alertou sobre a iminência de nova onda em Manaus.

O estudo de Maryland, com participação da Rede Análise Covid-19, baseia-se na compilação de dados de pessoas reportando sintomas de covid-19 em seus perfis e dados do Ministério da Saúde.

Bolsonaro pede arrego a Omar Aziz

Sem discurso coerente e sem defesa eficaz na CPI da Pandemia, Bolsonaro apelou ao presidente Omar Aziz pelo fim dos trabalhos da comissão. Os governadores convocados também não querem depor na CPI, embora 13 Estados, inclusive o Amazonas estão com ações de investigação pelo TCU.

Licitação suspensa

Em decisão monocrática do conselheiro Ari Jorge Moutinho, o TCE-AM suspendeu a homologação de licitação no valor de R$ 8 milhões, para a contratação de serviços de publicidade para o Detran-AM, acatando o pedido de medida cautelar do deputado Wilker Barreto.

Protestos



Enfim, o povo voltou às ruas; sem medo da pandemia. Como bem disse o general Santos Cruz, “saímos do limite do razoável e fomos para o limite do absurdo”. Se o pretenso ditador relega o estado-nação ao desgoverno, para tentar viabilizar seu ‘golpe institucional’, chegamos mesmo em um limite absurdo.

Uma coisa, porém, precisa ser dita: Bolsonaro nunca escondeu sua pretensão, desde que saiu candidato. As instituições é que escolheram o lado pior para apoiar. E o povo fechou os olhos abstendo-se de votar.