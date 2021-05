Arthur acusa Mayra de mentir, mentir na CPI do Senado

“É um festival de mentiras”, disse o ex-prefeito Arthur Virgílio, sobre o depoimento de Mayra Pinheiro à CPI da Covid, no Senado, acusando a prefeitura pelo caos da saúde em Manaus. “O problema nunca foi a Atenção Básica. O caos em Manaus se deu pelo colapso na rede estadual de saúde, pelo desgoverno do senhor Wilson Lima”.

Na CPI, perguntada se o MS não tinha responsabilidade na questão, Mayra foi de um negacionismo exemplar: “Nenhuma responsabilidade. A responsabilidade da doença é do vírus”. Simples assim.

Renan compara caso a política nazista

E já que Renan Calheiros falou em Nuremberg, o clube de leitura do governo tem adeptos de Albert Speer, ministro nazista de Armamentos. Speer convenceu os juízes, a imprensa e intelectuais de que ele apenas produzia as armas para a guerra de Hitler, mas a responsabilidade pelas mortes era delas.

Interior abandonado pelo governador

Serafim Correa lamentou a falta de apoio do governo aos prefeitos do interior na vacinação. “Manaus recebeu 750 mil doses e aplicou 620 mil. O interior recebeu 1,250 milhão de doses e aplicou apenas 500 mil.” As prefeituras precisam de apoio para acelerar a vacinação e aplicar as 750 mil doses estocadas.

Nelson Azevedo

Numa “distinção mais do que merecida, a um líder empresarial”, segundo Belarmino Lins, o vice-presidente do Sistema Fieam, Nelson Azevedo recebeu ontem o título de Cidadão do Amazonas, na Aleam. Paraense de Oriximiná, Azevedo vive em Manaus desde 1960 e é um dos maiores defensores da ZFM.