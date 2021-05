Um Bolsonaro mais do que obsceno

O The Guardian chamou de "obsceno" o comportamento de Bolsonaro no passeio de moto no Rio, quando o Brasil chegava a 450 mil mortos pela pandemia. É só mais um traço do caráter do ‘capitão cloroquina’ que, para enfrentar seus ‘piores medos’, tenta mostrar força fazendo apologia à loucura.

Aliás, Bolsonaro nunca quis governar o país; ele parece somente querer desmontar uma construção de meio milênio de lutas, sacrifícios e esforços em busca do progresso.

A Terceira Onda

O ex-prefeito Arthur Virgílio acredita que a 3ª onda da covid-19 começará pelo Amazonas: “A questão não é mais 'se' teremos a terceira onda, mas 'quando'. Já o deputado Wilker Barreto, preocupado com a chegada da variante do Reino Unido, e a ameaça da cepa da Índia, pede barreiras sanitárias para Manaus.

No ninho tucano

O vice-governador Carlos Almeida já está desde ontem pousando no ninho tucano do Amazonas. Ele assinou a ficha de filiação ao PSDB ao lado do presidente regional Artur Virgílio. Almeida é uma carta com possibilidade de decidir o jogo político no TSE e colocar os tucanos no poder no Estado.

Cidade: demanda do povo é o emprego

Na abertura do evento Mulher Empreendedora, ontem na Escola do Legislativo Senador José Lindoso, o presidente da Aleam, Roberto Cidade, ressaltou a importância do Legislativo como aliado na geração de emprego e renda às famílias amazonenses. “A principal demanda do povo amazonense é o emprego.”