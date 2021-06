'Peixe' do governador do Amazonas depõe na CPI da COVID

A CPI da Covid recebe hoje o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo. “Peixe” de Wilson Lima, ele é investigado no caso dos respiradores, chegou a ser preso em operação da PF e tem contra si uma representação do MPC-TCE por acúmulo de cargos. Terá de fazer contorcionismo para se explicar aos senadores.

Omar quer federais auxiliando CPI

Com a quebra de sigilos de pelo menos 20 pessoas já aprovadas, o presidente Omar Aziz decidiu ontem pedir à PF a colaboração de policiais federais para auxiliar na CPI da Covid. No ofício ele pede "com máxima urgência" a liberação de pelo menos três agentes para auxiliar nas investigações da comissão.

Caveira de burro

A ‘caveira de burro’ enterrada na BR-319 em 1976, continua exalando sua magia negra. Quem esperava que a estrada fosse concluída neste governo de mentiras, caiu do cavalo. Ontem o ministro Tarcísio Freitas deu o ultimato: “Quando a gente fala de 319 não é obra para um mandato só”

Ou seja, das mentiras Bolsonaro parte para a chantagem política. Vai jogar com o velho ‘conto do asfalto’ para ganhar os votos dos amazonenses de novo. É isso ou desenterrar o crâneo do burrico.

Saulo, Saulo, por que ?

Depois de colocar foto nas cestas básicas compradas com recursos do governo, Saullo Vianna agora quer seu nome nas placas de inauguração de obras custeadas com emenda parlamentar. Se ‘derem brecha’ ele, que já foi alvo de operação da PF, vai querer incluir até óleo de peroba para lustrar a cara de pau.