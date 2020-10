Parceria TSE -WhatsApp

WhatsApp e TSE se uniram em iniciativa “inédita no mundo” para combater as fake news nas eleições municipais deste ano. Garantem as duas instituições que o disparo de mensagens em massa está proibido. Mas o TSE afirma que vai precisar da ‘ajudinha’ dos eleitores pra dedurar.

Ou seja, fica implícito que fica não existe uma real garantia de que a coisa irá funcionar 100% Ou como diria o velho Garrincha, faltou eles ‘combinarem com os hackers russos”.

Amigo da onça

Na expectativa de melhorar seu posicionamento nas intenções de voto, Zé Ricardo quis dar uma de amigo da onça, chamando Amazonino para um ‘abraço’ nas ruas. Macaco velho na política, o Negão sabe que pra amigo onça só mesmo abraço de tamanduá.

Velha malandragem

A velha malandragem de atacar adversários mais fortes para ganhar espaço na mídia já se destaca no jogo de palavras dos candidatos. Ao ‘nanicos’ procuram a todo custo chamar os mais ‘taludos’ para o bate-boca. O que deixa o eleitor na mesma falta de opção de escolha.