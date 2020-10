Deccor pode investigar governador no caso dos respiradores

Com o nome pomposo de Delegacia Especializada em Combate à Corrupção, a Deccor, inaugurada ontem por Wilson Lima, irá investigar crimes de corrupção praticados “contra a administração pública”. Nada mais sofismático para criar uma aparência ilusória da verdade.

Um bom começo para essa nova unidade da Polícia, seria abrir um inquérito para apurar as denúncias da PF constantes no processo que corre no STJ contra “a administração”.

O legado de Arthur

O prefeito Arthur Virgílio começou o discurso de prestação de contas de fim de mandato, garantindo ao próximo prefeito pelo menos R$ 100 milhões em caixa e uma previdência com superávit de mais de R$ 1,5 bilhão. Um verdadeiro ‘tesouro’ para acirrar a disputa eleitoral.

A menos de 3 meses de passar a cadeira para o sucessor, que será eleito em novembro, ele diz que a gestão da prefeitura de Manaus está “ajustada e organizada”, mesmo após 8 anos de crise

Caíram do cavalo

Se os candidatos que disputam ‘a tapas’ os acenos do capital Bolsonaro, para encorpar seus discursos de campanha, esperavam algum milagre na BR-319, caíram do cavalo, e na lama. O oba-oba do ministro foi só pra engabelar ‘o mocorongo’ e sua tropa de puxa-sacos.

Abraço de tamanduá

O abraço caloroso do presidente Jair Bolsonaro no ministro Dias Toffoli, do STF, na porta da casa deste, lançou uma onda de desconsolo entre os ativistas radicais do capitão. Mas quem conhece o mito do ‘abraço de tamanduá’, sabe que as unhas dele estavam cravadas nas costas de Toffoli.