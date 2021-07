Os erros do presidente Bolsonaro

O Blog do Noblat avalia que Bolsonaro cometeu um grande erro ao bater de frente com dois políticos do Amazonas. Omar Aziz, que comanda a CPI da Covid é hoje o adversário mais forte depois de Lula. Mas o vice da Câmara, Marcelo Ramos, já desponta com possibilidade de levar o ‘mito’ ao impeachment.

Indireta de Ramos

Falando sobre regulamentar o mercado de carbono no Brasil com o inglês The Wall Street Journal, Ramos deu um recado meio indireto: “Queremos mostrar ao mundo que o Brasil não é refém de políticas equivocadas.” Um cochilo de Lira, na presidência, pode ser fatal para o capitão.

LDO 2022

Considerando a importância do tripé saúde, educação e segurança para a sociedade, Wilker Barreto cuidou de acrescentar emenda à LDO do governo para 2022, garantindo prioridade ao pagamento dos vencimentos dos terceirizados nas três áreas. A emenda é na rubrica custeio com pessoal e encargos sociais.

Blindado

Cada vez mais ‘cercado’ por suspeitas nas investigações da CPI da Covid, Bolsonaro cuidou de manter a sua blindagem na PGR. Como no vôlei, jogou na ‘bola de segurança’ indicando ao Senado a recondução de Augusto Aras no comando do MPF. Desprezando a representatividade dos procuradores.