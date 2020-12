O lero-lero do governador

O governador Wilson Lima aproveitou a chegada do Natal para jogar lama contra o prefeito Arthur Neto, que deixará o cargo no próximo dia 31. Investigado pelo MPF e Polícia Federal por desvios de recursos federais destinados ao combate ao Covid-19, Lima tenta ‘limpar’ o nome sujo com acusações levianas.

Acusa Arthur de não ter adotado nenhuma medida de segurança pública na pandemia, esquecendo que a segurança pública é responsabilidade dos estados e não dos municípios.

A força do MDB

Ganhou a ‘força’ de articulação do MDB na escolha do candidato do grupo de 11 partidos, liderados pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para disputar a presidência da casa. Baleia Rossi irá enfrentar o candidato do presidente Jair Bolsonaro, até o momento Arthur Lira.

Trabalho duro pela frente

Eleito presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal o governador do Maranhão, Flávio Dino terá um duro trabalho político pela frente. Embora represente os sete estados amazônicos, as bancadas federais sempre se mostram desunidas na defesa da região.