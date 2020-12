Nova derrota do governo Wilson Lima no TJAM

A Adin dos governistas, derrubada ontem pelo TJAM, confirmou a jurisprudência do STF e manteve a eleição da Mesa Diretora da Aleam, realizada no dia 3. O presidente da casa, Josué Neto, disse que “a Justiça foi feita atendendo a democracia e a independência dos Poderes”.

Para o presidente eleito Roberto Cidade, que assumirá o cargo no dia 2 de fevereiro de 2021, a justiça confirma que o plenário é soberano e que, pelo voto, prevalece a vontade da maioria.

Plano atrasado

Acuado pela justiça a definir datas para o plano nacional de vacinação do MS, o presidente Jair Bolsonaro vira o calendário a seu favor e decide lançar hoje o tal plano. Agora incluído em seu plano pessoal de reeleição, o capitão convidou todos os governadores para selar o pacto.

Promessas

Água potável na zona rural, energia solar e banheiros para famílias carentes. A primeira visita de David Almeida a Brasília, para “destravar o acesso a todos os ministérios”, resultou em promessa de recursos de R$ 112 mi, da Funasa, para obras na periferia e entorno de Manaus.

Puxando a brasa para sua sardinha

Na assinatura do abono do Fundeb, Wilson Lima não fugiu ao proselitismo político. Creditou a sua base de apoio parte da tarefa de viabilizar o benefício. Que é resultante de um pacto federativo, onde os recursos de origens municipais, estaduais e federais, são distribuídos de forma automática.