Wilson faz cara de paisagem e diz não ter voto

Wilson Lima mais uma vez ‘escondeu’ o braço na manga do paletó, para não se comprometer com os deputados. Perguntado sobre a eleição na Aleam, respondeu com a clássica cara de paisagem: “Eu não tenho voto, quem tem voto são os deputados.”

Foi ontem no lançamento do Agro Amazonas 2030, com a entrega de 16 caminhões para atender agricultores em 16 municípios.

Passando o leme

O prefeito Arthur Neto começou a passar a prefeitura adiante. A primeira leva de secretários municipais já foi exonerada, abrindo espaço para as indicações do prefeito eleito David Almeida. Até o final do mês os cargos comissionados estarão livres para os novos donos.

Mau aluno

Em passagem rápida por Manaus, ontem, o ministro Onix Lorenzoni deixou escapar que foi um mai aluno em História do Brasil. “E existe presidente mais dedicado à população brasileira que o Bolsonaro? Eu não conheço na história do Brasil.” Tudo indica que ‘matava’ as aulas.