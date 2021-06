Manaus terá poder de fogo contra bandidos

O prefeito David Almeida vai aumentar o ‘poder de fogo’ de Manaus contra o crime organizado, criando uma Defesa Social e armando a Guarda Municipal, que terá 700 homens, 480 guardas e 220 PMs; à frente, Sérgio Fontes.



O chefe da cidade quer dar uma ‘pronta resposta’ ao Comando Vermelho.

Outra pronta resposta será tornar a presença do poder público mais efetiva que a do tráfico, nas periferias. Isso evitaria que crianças fossem usadas pelas facções criminosas como olheiros ou aviãozinho, até se tornarem soldados do crime.

Parlamento Amazônico

Na segunda reunião virtual do Parlamento Amazônico realizada ontem, após a sua reinstalação no final do ano passado, o deputado Zé Ricardo apelou para o diálogo técnico entre representantes dos os oito países panamazônicos, tendo como prioridade no momento o combate à pandemia da Covid-19.