Manaus pode ter 100% da população vacinada até agosto

Com pouco mais de 40% população vacinável já com a 1ª dose aplicada, o prefeito David Almeida tem a expectativa de alcançar 1 milhão de doses aplicadas neste sábado. E se o MS mantiver regularidade no envio de mais remessas, até o final de agosto ele espera chegar a 100% de toda a população vacinável.

Covid no interior

No Alto Solimões, Benjamin Constant não registra casos de Covid-19 desde o dia 16. A última faixa etária, de 18 a 24 anos sem comorbidades, recebeu a primeira dose da vacina no início de junho, e a cidade é a primeira a concluir esta etapa. Ontem completou mais de um mês sem novos casos ou internações.

Candidato da Amazônia

Definindo as prévias presidenciais do PSDB como única forma de ressignificação do partido, o ex-prefeito Arthur Virgílio disse que que é candidato “para defender a Amazônia”. “Já está mais do que na hora do país enxergar a Amazônia da forma que deve ser vista: grande parte do futuro da humanidade e maior parte do futuro do Brasil”.

Auxílio a pescadores

Em Brasília para agenda com lideranças de pescadores do Amazonas, Dermilson Chagas buscou o apoio de Silas Câmara e Eduardo Braga para a defesa dos direitos dos pescadores artesanais e ajuda em um projeto com destinação de recursos para estudo de botos e piracatingas, em moratória desde 2015.