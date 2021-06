'Fora Bolsonaro' ganha força após meio milhão de vidas ceifadas pela Covid

No “dia das 500 mil mortes” pela Covid 19, o povo voltou com força às ruas das capitais para gritar “Fora Bolsonaro!”. Com 100 mil pessoas lotando a vitrine principal, na Av. Paulista, e milhares em 400 cidades de 20 estados, inclusive Manaus, o avanço da vacinação robustece o ambiente político colocando o bolsonarismo na berlinda.

Até líderes evangélicos já se posicionam nas manifestações contra o mito: “Bolsonaro representa uma política de ódio. Jesus Cristo era amor.” A sensação é que, daqui pra frente, 2022 já é o ano atual.

1 milhão de vacinados

Hoje é um domingo em que a população de Manaus começa, efetivamente, a respirar um pouco mais aliviada. No ‘olho do furacão’ da política, com a CPI da Covid, a vacinação que andava desacreditada fechou o sábado acima de 1 milhão, com 14.821 vacinados a mais: 705.179 na 1ª dose e 309.642 na 2ª.

Dentre os 2,2 milhões de habitantes, a universitária Helen Pereira, de 34 anos, recebeu a milionésima dose aplicada na campanha, iniciada em 19 de janeiro e completando exatos 150 dias ontem.

Fórum de Bioeconomia

Produção alternativa, desenvolvimento e extrativismo saudável são os assuntos que abrem a segunda semana do fórum virtual F2iBAM, no canal da revista Página 22, no Youtube, com o painel “Future Trends: proteínas alternativas e a biodiversidade amazônica”, na segunda-feira, de 11h às 12h30.

LDO

A Semef apresentou na sexta-feira, em audiência pública on-line na CMM, o PL 260/2021, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de Manaus para 2022, que será debatido ainda em audiências setoriais das secretarias municipais, para ser encaminhado à apreciação dos vereadores até 15 de outubro.