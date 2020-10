Manaus ganha um ‘Museu de Contas’

Na comemoração dos seus 70 anos de existência, o TCE-AM terá a inauguração do módulo 1 do Museu de Contas, com um vasto acervo de documentos, materiais e fotos. Não será um local agradável para políticos que foram apanhados desviando recursos públicos.

Ontem na abertura, o presidente Mário de Mello lançou o selo comemorativo e fez um relato histórico da casa desde 1950. A cerimônia híbrida pelo YouTube reuniu autoridades dos três poderes.

Manipulação política

A pandemia de mentiras e informações falsas domina o ambiente político eleitoral. A onda de desinformação contamina as redes sociais, com as fake news espalhando medo e confusão. O eleitor esclarecido vê a manipulação da vontade popular e se afasta da discussão política.

Parque Cidade Sassá

O prefeito Arthur Neto inaugurou o primeiro playground inclusivo no Parque Cidade da Criança. O espaço vai facilitar o acesso e possibilitar que todas as crianças brinquem juntas. uma informação falsa levou um candidato a denunciar o abandono do parque nesta semana.

Não vale para os amigos

O exemplo das fake news vem de cima. No seu novo discurso anticorrupção, para justificar o fim da Lava Jato, o presidente Bolsonaro fala em “dar uma voadora no pescoço” de quem praticar corrupção no governo. Mas ignora investigações sobre aliados, amigos e familiares.