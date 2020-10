O ‘terreiro’ bolsonarista em Manaus está se transformando em ‘gaiola das loucas’. O capitão que disputa com o coronel os ‘afgos’ do presidente, andam trocando dentadas. A coisa foi parar na justiça e há quem diga que irá acabar em macumba, pra tirar o encosto um do outro.

Dentro da cueca

O noticiário da mídia usou a expressão “entre as nádegas” para localizar o dinheiro escondido do senador Chico Rodrigues. Atiçou a curiosidade dos internautas, que querem saber como foi acomodado. Sexistas experientes garantem que entre as nádegas só existe a regata e o fiofó.

Ontem o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, decidiu afastar o senador do cargo por 90 dias. Com isso evita que ele interfira nas investigações. E que fique ouvindo piadas capciosas.

Guedes mais cendmsa

Diferente do que pensava quando assumiu o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes se mostra ‘sensato’ hoje, ao falar da ZFM. Questionado sobre subsídios federais na reforma tributária, disse: “Hoje, se levar os subsídios para zero eu vou quebrar a Zona Franca de Manaus.”

Vale do Javari

As 6 aldeias indígenas do Vale do Javari que possuem locais de votação, instaladas pelo TRE-AM, terão votação presencial este ano. Os indígenas das etnias Marubo, Matís, Mayuruna, Kanamari e Kulina, que vivem no local, irão votar diretamente nas urnas eletrônicas.

A logística mobilizada pela justiça eleitoral, FUNAI e Forças Armadas, terá os servidores dos DSEI e os próprios indígenas atuando como mesários nas eleições.