Laranjal é alvo da PF

Passados 16 dias da campanha, a PF anuncia que entrará nas eleições para combater os ”esquemas organizados e ilegais de disseminação de notícias falsas”. Outro foco, além das fake news, será identificar e investigar possíveis candidaturas laranjas. Vai encontrar um ‘laranjal’.

Tempo do eleitor

Para os candidatos que jogam fora o tempo do eleitor tentando difamar adversários que estão na dianteira, a frase do ministro Gilmar Mendes cai como uma luva: “Respeitem um pouco a inteligência alheia, não façam muita demagogia e olhem para os próprios telhados de vidro”.

Governo esvaziado

Como diziam os antigos, o governo Bolsonaro parece estar ‘se esvaindo em fezes’. Depois do dinheiro ‘sujo’ na cueca do senador líder, ontem o ministro Paulo Guedes admitiu, diante de operadores do mercado, que vai criar “essa coisa de merda’, referindo-se a nova CPMF.