Manaus adere vacinação na luta contra Covid-19

A intensificação da campanha de vacinação em Manaus ultrapassou ontem mais um marco: 814.810 mil pessoas vacinadas com a 1ª dose contra a Covid 19. Somadas às 312.913 que já receberam a 2ª dose, o total na capital chega a 1.127.723. O trabalho mobilizou 250 equipes, mais de 2 mil pessoas, em 19 pontos de vacinação.

Fausto Junior sofre reviravolta na CPI

O deputado Fausto Junior foi à CPI da Covid com a intenção de provar esquema de desvio de recursos da saúde no Amazonas. Saiu de lá como suspeito e podendo ser incluído entre os investigados pela comissão, junto com sua mãe Yara Lins, conselheira do TCE, por omissão em indiciar o governador Wilson Lima.

Marcelo Ramos na contramão do bolsonarismo

Deputado Marcelo Ramos desperta da hipnose do mito e posta vídeo dizendo ser contra voto impresso. Ele reconheceu que "estava errado" ao apoiar a proposta da bolsonarista Bia Kicis, presidente da CCJ. A ideia pode ser um instrumento “para deslegitimar e criar o caos nas próximas eleições".

Indígenas em protesto

Os indígenas brasileiros voltam a acampar em Brasília para protestar contra o projeto que ‘afrouxa’ a ocupação de suas terras por ditos brancos. Com os ‘sartanistas’ extintos pelo avanço do progresso, a defesa da causa agora depende da mobilização das etnias. Do outro lado, o agressor é o governo.