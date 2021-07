David Almeida reforça parceria com Suframa para 'Distrito Turístico'

Participando ontem da 298ª Reunião do CAS, o prefeito David Almeida, reforçou a parceria com a Suframa na revitalização do DI e anunciou a criação de um “Distrito Turístico” na área industrial. “Queremos ser os facilitadores dos investimentos, trazendo mais oportunidades de emprego e renda para a nossa cidade."

CPI

Pelo menos três membros da CPI da Saúde da Aleam, o presidente Delegado Péricles e os membros Serafim Correa e Wilker Barreto, negaram ontem que a comissão tivesse poder indiciar o governador Wilson Lima, como cobraram os senadores da CPI da Covid no Senado, do relator Fausto Junior.

Já Fausto quis deixar bem claro que ‘caso dos ventiladores’, foi “uma grande manobra, que custou mais de R$ 3 milhões” ao Estado e que eles “não salvaram uma vida sequer, porque eram inadequados”.

Economia

Com quatro projetos enviados à apreciação dos deputados na Aleam, o governo poderá usar o excesso de arrecadação para cobrir o déficit previdenciário; tomar crédito de R$ 1,5 bilhão para a recuperação econômica do Estado; estadualizar estradas vicinais, e criar uma Microrregião de Saneamento Básico no Amazonas.

Revolta de Aziz

A desfaçatez de Carlos Wizard fazendo troça com mortes divulgadas pelo MS, em vídeo mostrado na CPI da Covid, deixou revoltado o senador Omar Aziz, que perdeu um irmão em janeiro para a doença. Após dar uma ‘lição de moral’ no convocado, pediu à Mesa recorresse do habeas corpus do STF para que ele ficasse calado.