Presidente da CPI Omar Aziz contra-ataca

Onze presidentes de partidos decidiram manifestar-se contra o voto impresso. Mas é apenas uma manifestação emblemática, uma vez que nenhum deles tem poder decisório sobre os votos dos seus filiados, tanto na Câmara quanto no Senado. É quase uma ‘lambança’ para livrar a cara do partido.

Batendo de frente com um chefe de governo destemperado e sem argumentos, o senador Omar Aziz comanda a CPI da Covid tendo que responder com ironia xingamentos, agressões e ‘golpes baixos’ no jogo político. O último golpe, na ZFM com a MP 1034, Omar comparou a “vingança de menino de rua”.

