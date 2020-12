Já não existe mais dúvidas, estamos novamente sob o regime da propaganda estatal. A mídia direcionada, notícias falsas, a contrainformação. O governo Bolsonaro adota o extremismo como ideologia. O filho Eduardo comanda o ‘gabinete do ódio’ disseminando a propaganda.

A revelação que chega do inquérito dos atos antidemocráticos, aberto em abril pelo STF, confirma o que era suspeito. A comunicação do governo alimenta a mídia extremista.

A inteligência no Brasil começou em 1927 (CDN), foi criada em 1946 por decreto (SFICI), e oficializada em 1956 por JK. O foco era inverso. O motivo, o mesmo: “ideologias extremistas".



Obra concluída

Em apenas 12 dias a prefeitura entregou a obra de recuperação da Av. Mário Ypiranga Monteiro, sobre o igarapé do Fazendário. “Fizemos uma obra para durar. Cumprimos com o nosso dever”, resumiu o prefeito Arthur Neto, ao liberar para o trânsito no sábado.



O "choro" na Aleam

A polêmica mudança constitucional (PEC) e a eleição antecipada da Mesa Diretora da Aleam, ambas aprovadas por dois terços dos deputados estaduais, desaguou na justiça, que decidiu acatar mandado de segurança e proferir liminar suspendendo a eleição.

Numa casa legislativa onde as decisões de plenário são aprovadas ou rejeitadas por maioria de votos, o desembargador Wellington Araújo, do TJAM, decide por quem reclama porque perdeu.



Vitória dos empresários e tristeza dos trabalhadores



O TST tomou decisão que coloca em xeque uma das maiores conquistas dos trabalhadores brasileiros do transporte público urbano. Além de colocar em risco permanente as vidas de milhões de pessoas que usam o transporte coletivo todos os dias nas cidades.

Uma decisão do tribunal, que permite que motoristas de ônibus dirijam e façam a cobrança, ao mesmo tempo, prejudica centenas de milhares de cobradores(as) e só favorece os empresários.