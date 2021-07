Escândalo da Covaxin revela que quem manda no Brasil são os militares

O fechamento

A semana começa com a ‘força político militar’ do Planalto tentando apagar os rastros no caminho sombrio da Covaxin. A CPI encontrou o rascunho do mapa. Roberto Dias respondia a políticos e a militares, em cadeia: Élcio Franco, Eduardo Pazuello e Braga Netto, chefe do comitê de crise da covid-19.

Agora na Defesa, Braga Netto convenceu os chefes militares a assinarem com ele a nota contra a CPI. A definição de ‘um limite’ refere-se ao até onde as investigações podem chegar. Que é ‘abaixo do topo’.

De volta à tirania da opressão

Emparedado, Bolsonaro não se salvará com um golpe militar, como apregoa. Ao contrário, na condição de ‘marionete’ dos estrelados a quem deu poderes, será ele a maior vítima. O capitão rebelde e ‘rude’ não teria tino para comandar um regime de força. Ele é a escada para transpor o muro da democracia.

A bandeira do união em prol da sutentabilidade

A Frente Parlamentar suprapartidária proposta pela vereadora Professora Jacqueline, para defender as causas zona rural rodoviária e ribeirinha de Manaus, terá apoio de vários órgãos públicos ligados às políticas sociais, de produção e preservação ambiental dos ecossistemas locais.