Cúpula militar já discute política para eleições 2022

Com seis mil membros alojados em cargos do governo federal, a cúpula militar já discute política sem subterfúgios dizendo o que quer para o Brasil. O bolsonarismo se iguala ao petismo no item corrupção e uma vitória de Lula em 2022, pode ser a hora para ‘limpar’ de vez as instituições civis do país.

Meio ambiente

Dizendo-se preocupado com a possibilidade de um “Ricardo Salles, o retorno”, Arthur Virgílio quer ver a ação do novo ministro de Meio Ambiente em favor da Amazônia. “Fingir que não vê, não vale”, afirma, cobrando o fortalecimento do Ibama, do ICMBio e da Funai como entidades linha de frente na região.

Defensoria Pública

Deputado Roberto Cidade participou da inauguração do polo da DPE em Manicoré, chamando atenção para os benefícios jurídicos que serão oferecidos aos cidadãos dos municípios do Médio Madeira. “Esse polo da DPE vai ajudar muitas pessoas de baixa, que necessitam dos serviços de um defensor público.”

Comemoração UEA

Os 20 anos de atividades da UEA foram comemorados ontem em sessão especial na Aleam, promovida pela deputada Therezinha Ruiz. Com mais de 20 mil alunos e mais de mil professores, a universidade do Estado alcança todos os municípios do Amazonas, oferecendo formação de qualidade a jovens e adultos.