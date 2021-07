Sistema de espionagem eletrônica do Amazonas nunca foi auditado no Governo Wilson Lima

O “Guardião”, sistema de espionagem eletrônica do governo nunca foi auditado pelo MPE na gestão de Wilson Lima. E ele pode rastrear e bisbilhotar as comunicações de amigos e inimigos com ou sem mando da justiça. Louismar Bonates, secretário de Segurança, disse aos deputados ontem que ele nunca foi auditado. Um espião que transita livre por nossas linhas telefônicas, ferindo o direito à privacidade.

Motociata

O roteiro da motociata de Bolsonaro em Manaus irá passar por três cemitérios da cidade. O capitão que vem fazendo bazófia com o “Pai Nosso”, ensinado por Jesus aos arrependidos de seus pecados, terá três oportunidades de parar e pedir perdão aos 13,4 mil mortos por Covid no Estado, enquanto ele ‘passeia’ de moto.

Conscientização ambiental

Prefeito David Almeida anunciou ontem a finalização de um projeto de conscientização ambiental para evitar o descarte de lixo nos igarapés. Desde o início do ano já foram retiradas e transbordadas 1,5 mil toneladas de detritos dos leitos. “E vamos demandar toda a população para que seja nossa parceira.”

Vacinação

Com a vacinação avançado, ainda que ‘atrasada’, e a economia em recuperação com arrecadação em alta, o governo queria mais 180 dias de calamidade para poder gastar à vontade os bilhões do Estado. Mas ‘topou’ com a resistência da oposição na Aleam, que só aprovou mais 90 dias. Já chega!