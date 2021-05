Enxurrada em Manaus dá sinal de alerta para falta de planejamento ambiental

A chuvarada de desta segunda-feira emitiu um alerta aos gestores da prefeitura e do governo. O planejamento ambiental da cidade é importante. A zona urbana de Manaus é uma das mais drenadas por micro bacias hidrográficas, todas elas ocupadas, assoreadas e entupidas de lixo urbano.

Só colocar bueiros sufocando os cursos d’água não resolve. Assim como permitir invasões e construções ‘legais’ sobre os leitos só prejudica. A política ambiental precisa entrar na pauta da política eleitoral.

Empreendedorismo

Com apoio da Fecomércio, a cidade de Iranduba receberá de 13 a 16 de maio, o projeto "Mãos que Transformam a Amazônia", contemplado no Edital Feliciano Lana - Lei Aldir Blanc. Um grupo de 30 mulheres será capacitado a trabalhar com papelaria personalizada. Não é trabalho político.

Câmara dos deputados

Sentado sobre uma ‘pilha’ de pedidos de impeachment do presidente da República, o deputado Arthur Lira começa a colocar em votação na Câmara pautas polêmicas para diluir a atenção da mídia. Hoje o texto da defesa do Estado Democrático de Direito deverá votado e a reforma política está na fila.

CPI da Covid

Do alto de sua longa experiência nos meandros da política, Renan Calheiros determinou ‘limites’ para a aproximação de interessados em bedelhar a CPI da Covid. Não conversará com Lula nem com Bolsonaro e não aceitará falar com o ministro ônix Lorenzoni. Tudo para não contaminar o rito das investigações.