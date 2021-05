CPI das ONGs agrada Bolsonaro e é um desserviço ao País

A proposta de CPI das Ongs, do senador Plínio Valério, funcionará como ‘cortina de fumaça’ à CPI da Covid e também como arma do governo para criminalizar as organizações ambientais principalmente na Amazônia. O mote é desmontar o terceiro setor que atua contra políticos e empresários na região.

Regime absolutista

A pandemia está se tornando para Bolsonaro um laboratório de ensaios para a implantação do seu sonhado regime absolutista. Sem governar desde que assumiu o governo, o capitão aposentado usa seu tempo para promover testes de ‘aceitação’ de sua ideologia à direita e à esquerda de seu epicentro.

Se alguém ainda duvida, olhe o exemplo de El Salvador, onde o presidente de direita Nayib Bukele já sentou na cadeira do presidente do Congresso e depois mandou destituir uma turma da Suprema Corte.

Retorno ao trabalho

Pelo menos 20 mil servidores da prefeitura estarão de volta ao trabalho hoje. Decreto do prefeito David Almeida promove o escalonamento das atividades presenciais em 50% a partir desta segunda-feira. O revezamento em junho já passa para 70%, e 90% em julho. O grupo de risco continua em home office.

Vacinar professores

Uma Ação Cautelar com pedido de liminar, em caráter de urgência, ingressada na Justiça Federal pela deputada Therezinha Ruiz, obrigando o governo federal via MS, a iniciar a vacinação dos profissionais da educação do Amazonas, contra a Covid-19, sob pena da aplicação de multa processual diária.