Dia do Trabalho e protestos pelo país

O Dia do Trabalho caiu em um sábado, o que não ajuda em nada o feriado do trabalhador. Além disso, com a pandemia o 1º de Maio tradicional foi banido das manifestações. Com a direita bolsonarista no poder, agora o trabalhador militante é que sai às ruas para aplaudir o mito que escolheu para governar.

Desemprego

Enquanto líderes políticos como FHC apontam para uma retomada segura da economia, os números mostram que o primeiro ano de pandemia ‘encolheu’ a massa de rendimentos do trabalhador, causando uma perda de R$ 16,8 bilhões. É o resultado de 14,4 milhões de desempregados, e sem esperança.

Maio Amarelo

A prefeitura de Manaus fará nesta segunda-feira, às 9h, a abertura da programação do movimento “Maio Amarelo 2021”, sobre educação no trânsito, com o tema "Respeito e Responsabilidade: Pratique no Trânsito". O evento será na rotatória do Produtor, avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira.

Traídos

Do ex-ministro Ernesto Araújo, ‘abatido’ do cargo pelo Centrão, chega o primeiro desabafo dos traídos pela ideologia. Bolsonaro, que prometera um governo popular, audaz e visionário aos bobos de sua corte de desajustados, acabou penhorando “o coração do povo ao sistema”.