CPI da Covid: os dois lados da moeda

Não se pode negar que a CPI da Covid incendiou os ânimos em um país que viveu um ano de expectativa e outro de paralisia, ante as atitudes estapafúrdias de um governante desajustado. No meio do terceiro ano sem meta e sem horizonte, o Brasil se reencontra com o caminho para mudanças: as ruas do país.

A todo vapor

O que salva vidas é a vacina no braço. Ontem, menos de 24 horas depois de receber a carga da Janssen doada pelo governo americano, o prefeito David Almeida abriu a vacinação para a faixa etária geral de 25 anos. Causou uma correria, mas os deixou jovens dessa faixa, e pessoas de outras faixas felizes.

Diversidade

Marcelo Ramos diz que Eduardo Leite seria um “bom treino” para que no futuro o Brasil tenha um presidente gay. Já Arthur Virgílio, que defende uma terceira via para confrontar Lula e Bolsonaro, parabeniza Leite por sua grandeza e coragem, e o trata “com admiração e respeito”.

Disfarçe?

Com a retaliação da PF, que indiciou Renan Calheiros por suspeita de propina de R$ 1 milhão, Bolsonaro acabou transformando o senador em ‘ladrãozinho de galinha’. Já que a CPI investiga propina de 1 dólar por dose, de 20 milhões da vacina Covaxin encomendadas pelo governo. Seriam R$ 101 milhões.