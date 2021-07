Fogo na CPI

A partir de uma visão inspirada nas linhas de produção do DI, arquitetos, engenheiros e equipe técnica da prefeitura começam a projetar o “Distrito Turístico”, uma das revitalizações propostas pelo prefeito David Almeida, dentro do programa de crescimento econômico “Mais Manaus”.

Num governo de fake news, onde o próprio MS se presta a tumultuar o processo de imunização, todo cuidado é pouco na apuração do que sai do DataSus. Por isso a Semsa correu atrás para repor a verdade, sobre vacinas vencidas e garante que desde o início da campanha não há registro de lotes vencidos em Manaus.

O “vacinogate” desencadeado pela CPI Covid ganha reforço do STF e fecha o cerco ao homem-chave do esquema e líder de Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros. Nas mesas dos senadores a semana foi pródiga em denúncias que se avolumam dia a dia, e confirmam cada detalhe do negócio ‘sujo’ gestado pelo mito.

