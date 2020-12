Bolsonaros miram nos parques ambientais do Amazonas

A ‘visita esportiva’ dos irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro a Manaus, em setembro, tem a ver com a implantação de hotéis e cassinos nos parques ambientais do rio Negro. Os programas de PPI e PPP do governo miram Anavilhanas e Jaú, para uso econômico em parcerias privadas.

O clã familiar do Planalto trata o turismo de jogos de azar como a ‘menina dos olhos’. Não à toa, os filhos do presidente nomearam a agenda: “para fomentar ações de turismo na região”.



Amazonenses vivem mal

No fechamento do 2º ano do governo Wilson Lima, a Fiocruz traz uma notícia desagradável e reveladora. Um novo ranking de desigualdade coloca o Amazonas fora dos bons locais para se viver com qualidade de vida. Entre mil cidades, 3 do AM estão entre as 10 piores. Nada mudou.

"Revoga Brasil" na Aleam

Os deputados estaduais vão começar uma ‘limpa’ nas leis obsoletas que estão entulhando os arquivos públicos. Aderindo ao movimento “Revoga Brasil”, 23 leis ordinárias com datas de 2010 a 2017 serão revogadas por meio de 3 PLs, que estão prontos para entrar em votação.

Por ter perdido a condição de “caráter sem falha e conduta ilibada”, o ex-presidente Lula vai perder o título de Cidadão do Amazonas, dentro da revogação de leis sem objetivo.

Wilson Lima se contenta com indefinição do governo

Com o ministro da Saúde ‘hesitante’ em falar sem autorização do presidente Bolsonaro, os governadores que participaram da reunião no MS saíram de lá sem um compromisso do governo com suas necessidades de atender as populações com vacinas para a Covid—19.

Wilson Lima, que participou por videoconferência, se deu por satisfeito com a informação de que já há um plano logístico de distribuição de vacinas e compra de insumos. Sem data.