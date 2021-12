Você conhece o tereré? Bebida tem propriedades anti-inflamatórias naturais

A cafeína presente na erva tem efeito termogênico no corpo, aumenta o ritmo cardíaco, levando a melhores resultados na prática de exercícios físicos. Também em razão do efeito termogênico a bebida auxilia na perda de peso, elevando a taxa metabólica basal e fazendo o corpo gastar mais calorias naturalmente. Além disso, a erva-mate é um excelente diurético natural, retirando toxinas através da eliminação de líquidos.

A erva-mate vem da planta Ilex paraguariensis, que cresce em abundância no sul do país e pode ser usada no preparo de bebidas como o chimarrão e tereré. Os principais nutrientes são derivados do cafeiol, flavanoides, metilxantinas, polifenóis, minerais e vitaminas.

Refrescante nos dias quentes o tereré traz vários benefícios à saúde estimulando atividades físicas e mentais. Ele também acelera o metabolismo, possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e age na prevenção de problemas renais. A bebida é uma opção leve, saudável e é muito consumida no interior do Amazonas.

