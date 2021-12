Chá de hibisco emagrece? Conheça benefícios

Devido a existência de flavanoides e antocianinas que ajudam a reduzir o acúmulo de gordura no corpo. Ao diminuir este processo, o chá de hibisco contribui para que menos gordura fique acumulada na região do abdômen e nos quadris. O hibisco também bloqueia a produção de amilase, uma enzima que transforma o amido em açúcar.

Estudos comprovam que devido as antocianinas encontradas no hibisco, o chá tem efeitos anti-hipertensivos. Além disso os ácidos orgânicos, vitaminas e minerais, ajudam a prevenir doenças cardiovasculares.

As flores de hibisco se destacam pelo aroma agradável e por dar origem ao chá favorito de quem busca um estilo de vida saudável. A bebida tem sido usada como ingrediente medicinal por séculos, cujos benefícios ajudam a prevenir doenças. O chá ajuda a perder peso, controla o colesterol, evita a retenção de líquido, melhora a saúde do fígado e afasta o risco de câncer por ter propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

