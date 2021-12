Aprenda 8 formas fáceis de turbinar seu sistema imunológico

A nicotina faz com que o corpo absorva mais colesterol, além de elevar a pressão arterial e a freqüência cardíaca, que sobe até 30% durante as tragadas tornando o fumante mais suscetível a infartos.

Durante o sono o corpo se esforça ao máximo para combater as inflamações, por isso, um sono reparador com sete a oito horas por noite ajuda o corpo a se proteger e recuperar de infecções.

