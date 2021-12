Própolis é aliado contra herpes; conheça outros benefícios

De acordo com os pesquisadores, uma pomada de própolis contendo flavonoides naturais curou o surto de herpes genital muito mais rápido e aliviou os sintomas mais rapidamente do que aqueles que receberam um placebo.

O própolis é feito pelas abelhas com o objetivo de colar os materiais que compõem sua colmeia, misturando cera e outras secreções com resinas retiradas de brotos e árvores que possuem propriedades germicidas naturais. Confira cinco benefícios da substância

Produzido pelas abelhas, o própolis é uma substância com propriedades anti-inflamatórias, antivirais, antimicrobianas e antifúngicas. Há registros do uso da substância há séculos atrás, para melhorar o sistema imunológico, tratar infecções, virais, como o herpes genital, combater feridas e ajudar na cicatrização.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.