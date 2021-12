Nutricionista indica quatro sucos que combatem a ressaca; veja receita

Faltando menos de um mês para as festas de Natal e Réveillon, muita gente já se prepara para as comemorações. Nessas datas, é comum que alguns extrapolem no consumo de álcool e acordem com a famosa ressaca. Para ajudar a reduzir os incômodos, a nutricionista Lívia Ribeiro, sugere quatro opções de sucos detox.

Segundo ela, os sucos podem amenizar os efeitos e ajudar na hidratação, além de contribuir na reposição de potássio, sódio e magnésio, perdidos após as muitas idas ao banheiro para urinar.

Entre os sucos indicados estão os de abacaxi, beterraba, melancia, melão, maçã e morango. De acordo com a nutricionista, a beterraba e a cenoura possuem licopeno, substância que inibe a degeneração das células e restaura o organismo. Já os sucos de limão e laranja são ricos em vitamina C e fazem com que o fígado quebre as moléculas do álcool mais rapidamente.

O melão, a melancia e a maçã possuem bastante água em sua composição, o que ajuda na hidratação e no processo de eliminação das toxinas do álcool. O hortelã e a couve podem ser usados junto com as frutas. Eles auxiliam na digestão, aliviando dores estomacais. Aprenda a preparar:

Suco de abacaxi com hortelã e couve

Ingredientes:

2 fatias medias de abacaxi

1/2 folha de couve

1 limão

6 folhas de hortelã

150 ml de água

Modo de preparo: Lave os ingredientes. Corte as fatias de abacaxi e separe as folhas de hortelã e couve. Retire o suco do limão. Em seguida, coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata. O indicado é servir sem coar.

Suco de beterraba com gengibre

Ingredientes:

1 beterraba pequena

4 lascas de gengibre

250 ml de água de coco

Modo de preparo: Lave os ingredientes. Descasque e rale a beterraba e corte as lascas de gengibre. Retira o suco do limão. Em seguida, coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata. O indicado é servir sem coar.

Suco de laranja com cenoura e maçã

Ingredientes:

1 laranja

1/2 maçã

1/2 cenoura

3 lascas de gengibre

Modo de preparo:

Lave os ingredientes. Corte as lascas de gengibre e rale a cenoura com casca. Retire o miolo branco da laranja e deixe cortada em quatro pedaços. Em seguida, coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata. O indicado é servir sem coar.

Suco de melancia com melão e hortelã

Ingredientes:

1/2 fatia média de melancia

200ml de água de coco

1 fatia média de melão

6 folhas de hortelã

Modo de preparo: Lave os ingredientes. Corte a melancia e o melão. Em seguida, coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata. O indicado é servir sem coar.