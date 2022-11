Goleiro do Irã deixa jogo em maca após sofrer lesão grave na cabeça

Ali Beiranvand, goleiro do Irã, precisou deixar o campo em uma maca durante o jogo contra a Inglaterra na Copa do Mundo do Catar, após sofrer um choque violento na cabeça.

A suspeita é que ele tenha sofrido uma concussão cerebral. Por conta disso, o atleta deve passar por exames médicos nas próximas horas.

O choque aconteceu aos 20 minutos da partida. Ali saiu do gol para tentar cortar uma bola, mas acabou batendo com a cabeça contra a cabeça do zagueiro Majid Hosseini.

Ali chegou a ter um sangramento no nariz e o jogo ficou parado por cerca de oito minutos. Mesmo assim, ele insistiu em voltar para o campo, porém, não aguentou por muito tempo e pediu para sair passar mal.

Ele foi retirado do campo com o suporte da equipe médica e deve ser meticulosamente examinado.