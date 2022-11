Estudo argentino prevê Brasil como campeão da Copa do Catar

Boa notícia para os torcedores brasileiros, a Amarelinha é a favorita ao título, de acordo com o "Bot". Reflexo do ótimo "ciclo mundialista" de Tite e companhia. Depois vem a Argentina, reforçando o bom momento das seleções sul-americanas. França e Espanha completam a lista das eventuais campeãs.

Segundo o Instituto do Cálculo, os jogos da Copa foram simulados 100.000 vezes para indicar as possibilidades que seguem abaixo.

De acordo com um jornal argentino, o “Bot" toma como base os resultados de todas as seleções nos últimos quatro anos. Ele funcionará inclusive durante a Copa, gerando novas combinações, calculando e projetando os resultados.

Manaus/AM - Com a intenção de prever o grande campeão da Copa do Catar, o Instituto do Cálculo, da Universidade de Buenos Aires (UBA), na Argentina, desenvolveu uma ferramenta chamada "O Bot da Copa", em referência aos robôs que são abastecidos com complexas estatísticas para fazer previsões matemáticas.

