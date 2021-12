Veja a lista dos aprovados no concurso do TCE-AM

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou, na tarde desta terça-feira (7), o resultado final do concurso público do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). O conselheiro-presidente Mario de Mello definiu o dia 17 de dezembro para a cerimônia de posse dos 20 novos servidores públicos que restam ser nomeados, de um total de 40 vagas disponibilizadas no certame.

