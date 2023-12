Ministério Público do Amazonas lança edital com salários de até R$ 11,5 mil; confira

As vagas do ensino superior são para: Administrador, Analista de Banco de Dados, Analista de Rede, Analista de Sistema, Arquiteto, Arquivista, Assistente Social, Bibliotecário, Comunicólogo, Contador, Designer Editorial e Gráfico, Economista, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Florestal, Estatístico, Médico, Pedagogo, Psicólogo, Webdesigner.

As Inscrições começam no dia 13 de dezembro de 2023 e seguem até 16 de janeiro de 2024, e podem ser feitas pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca escolhida para o certame.

Manaus/AM - O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), divulgou nesta quinta-feira (7), o edital para o concurso público, com vagas para níveis médio e superior e salários de até R$ 11,5 mil.

