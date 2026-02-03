   Compartilhe este texto
Itamaraty abre concurso para diplomata com salário inicial de R$ 22,5 mil

Por Portal Do Holanda

03/02/2026 23h50 — em
Concursos


Foto: Fabio Rodrigues / Agência Brasil

As portas para a diplomacia brasileira se abrem nesta quarta-feira (4). O Ministério das Relações Exteriores inicia, a partir das 10h, as inscrições para o Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata, oferecendo 60 vagas imediatas para o cargo de Terceiro-Secretário. A função, que marca o início da trajetória no Itamaraty, oferece uma remuneração inicial de R$ 22.558,56.

O processo seletivo é organizado pelo Cebraspe sob as diretrizes do Instituto Rio Branco. Para participar, o candidato deve possuir diploma de nível superior em qualquer área de conhecimento reconhecida pelo MEC.

Prazos e taxas

Os interessados devem submeter suas inscrições através do site da banca organizadora até as 18h do dia 25 de fevereiro. A taxa de participação foi fixada em R$ 229, mas há previsão de isenção para cidadãos inscritos no CadÚnico ou que sejam doadores de medula óssea.

Ações afirmativas e equidade de gênero

O certame deste ano destaca-se pelo foco na diversidade. Das 60 vagas totais, 15 são reservadas para candidatos negros, três para pessoas com deficiência, duas para indígenas e uma para quilombolas.

Além disso, o edital traz um mecanismo de correção de desigualdade de gênero: serão convocadas 126 mulheres adicionais para a segunda fase. Segundo o Itamaraty, a medida visa garantir maior proporcionalidade e representatividade feminina na carreira diplomática.

Cronograma de provas

Diferente de outros certames, as provas da diplomacia ocorrem em todas as capitais estaduais e no Distrito Federal. A primeira etapa, composta por questões objetivas, está marcada para o dia 29 de março, com exames nos turnos da manhã e tarde.

Os aprovados avançam para a segunda fase, que consiste em provas discursivas aplicadas em dois finais de semana consecutivos: 25 e 26 de abril, e 2 e 3 de maio.

Desafio de alto nível

Considerado um dos exames mais rigorosos do país, o concurso exige dos candidatos conhecimentos profundos em história, economia, política internacional e domínio de idiomas. De acordo com especialistas da área, como Jean Marcel Fernandes, do Gran Concursos, a preparação exige resiliência e foco, dada a tradição de alta concorrência e o nível de exigência da academia diplomática brasileira.

