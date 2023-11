DNIT abre concurso público com salários de até R$ 12 mil

O certame terá provas em todas as capitais do país, com exceção da avaliação de títulos, que será virtual, e o curso de formação, que ocorrerá presencialmente em Brasília.

Foram abertas na segunda-feira (27), inscrições para o concurso público do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que oferecerá 100 vagas, com salários de até R$ 12 mil.

