Wagner Moura é confirmado em série da Apple com Elisabeth Moss

O serviço de streaming Apple TV+ anunciou neste sábado (27) a nova série “Shining Girls”, em parceria com a MRC Television, e tem brasileiro confirmado no elenco.

Wagner Moura foi anunciado na produção estrelada por Elisabeth Moss, famosa por “The Handmaid’s Tale”, informou a revista Varierty.

A série, que acompanha a história de uma repórter que sobrevive a um ataque brutal e vai atrás do responsável pelo crime, é baseada no livro homônimo escrito por Lauren Beukes.

Moss interpretará a protagonista, e Moura será o jornalista veterano Dan, que trabalha em um caso similar.

A série ficará a cargo de Silka Luisa e será produzida por Elisabeth Moss, Leonardo DiCaprio, Lindsey McManus, Jennifer Davidson, Lauren Beukes e Alan Page Arriaga.

Além de brilhar no cinema nacional com filmes como “Tropa de Elite”, “O Homem do Futuro”, “VIPs”, “A Busca”, “Praia do Futuro”, “Marighella”, entre outros, , Wagner Moura tem produções internacionais no currículo como a série “Narcos”, os filmes "Elysium" e "Sergio", além de ter sido confirmado, em dezembro do ano passado, no filme mais caro da Netflix, que conta com Ryan Gosling e Chris Evans no elenco e será comandado pelos diretores de Vingadores: Ultimato, os irmãos Russo.