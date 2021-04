Chacina revela precariedade da gestão dos presídios do AM

A forma como aconteceu a chacina no Compaj e o tempo levado para uma intervenção das forças de segurança mostraram a precariedade da atuação da empresa Umanizzare, contratada pelo Governo do Estado por R$ 5 milhões mensais para administrar os presídios do Estado. Cada preso custava em média R$ 4,7 mil mensais, praticamente o dobro da média do País na época.

Mas as mortes de 119 homens em um intervalo de duas semanas, em massacres em cadeias de três Estados, não foram suficientes para o governo dar um choque de gestão no sistema penitenciário.

As condições do presídio permaneceram as mesmas, o que só servia para fortalecer as facções, permitindo o avanço da violência nas ruas de Manaus naquela época.

MUTIRÃO

Uma das medidas adotadas pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) para buscar esfriar o clima nos presídios e evitar mais mortes foi anunciar um mutirão carcerário para análise da situação dos presos provisórios nas Cadeias Públicas do Amazonas.

O desembargador Flávio Pascarelli fez o comunicado informando que, dos cerca de 12 mil presos existentes na época, 70% eram provisórios, ou seja, não tinham ido a julgamento.

A medida visava acelerar os julgamentos e desafogar o sistema prisional, caso parte desse contingente ganhasse liberdade.

Seriam realizadas audiências de custódias, nas quais o acusado era apresentado ao juiz, ouvidas as manifestações do Ministério Público, da Defensoria Pública ou do advogado do preso, em seguida o magistrado avaliava, sob o aspecto da legalidade, a necessidade da continuidade da prisão ou a concessão de liberdade.

Veja a lista de mortos no Compaj

