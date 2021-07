Comparsas confessam e acusam Jimmy de prometer dividir herança

Outro que também se revelou arrependido por participar do crime foi Ruan Pablo Bruno. Apesar de todas as evidências, Jimmy manteve-se negando o envolvimento com o crime, até o julgamento.

Sob a promessa de divisão da herança que queria receber após a morte do pai, Jimmy foi o mentor de tudo, Rodrigo Guimarães e Ruan Pablo confessaram os crimes, embora afirmassem não saber quanto ganhariam da herança em questão, no valor de R$ 200 mil.

