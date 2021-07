Caso Belota: Suframa e a UEA emitiram notas lamentando morte de mãe e filha

“A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) lamenta o episódio ocorrido em Manaus e que ocasionou o falecimento da jovem Gabriela Belota e de dois de seus familiares.

“A violência de nossos dias atingiu de forma brutal e, até agora, inexplicável a Suframa. Fomos surpreendidos, na manhã desta terça-feira (22), com a notícia do assassinato de nossa coordenadora-geral de Comércio Exterior, Maria Gracilene Roberto Belota.

Os assassinatos de Maria Gracilene Roberto Belota e de Gabriela Belota causaram comoção na cidade e tanto a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), onde Gracilene trabalhava, quanto a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), onde Gabriela estudava, divulgaram nota, lamentando os fatos de extrema violência que deram fim às vidas das duas.

