Vocalista da banda Chicana morre aos 36 anos em acidente na BR-116

Tarcísio Freitas de Oliveira, 36, o “Tay”, cantor da banda de axé Chicana, morreu nesse sábado (19), vítima de um acidente de trânsito na rodovia BR-116 que liga Tanquinho à cidade de Feira de Santana, na Bahia.

O artista, que era comparado a Bell Marques por conta da voz, tinha acabado de se apresentar no município de Candeal e retornava para casa, por volta das 17h quando foi surpreendido por um carro que fazia uma ultrapassagem perigosa.

Ao tentar desviar e evitar uma colisão, o carro dele saiu da pista e capotar em uma área de mata, Tay morreu na hora. Ele estava sozinho no momento da tragédia.

Antes do acidente ele chegou a compartilhar um vídeo no Instagram mostrando um trecho da estrada e desejando um bom fim de semana aos fãs. Ele também postou várias selfies, uma delas com o trecho da música "O que é, o que é", de Gonzaguinha: "E a vida, e a vida o que é, diga lá meu irmão”.

Familiares, membros da banda e admiradores do trabalho do artista foram pegos de surpresa e lamentaram a morte repentina dele. Tarcísio deve ser enterrado hoje na cidade de Feira de Santana, na Bahia.

A Banda Chicana é um dos sucessos baianos e Tay estava à frente do grupo há 18 anos.