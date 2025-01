Viúva de apóstolo Rina denuncia ex-diretoria de nova fraude na Bola de Neve

Alteração de registro civil e outras ações Denise também denuncia uma tentativa de alteração no registro civil do apóstolo Rina para removê-la como esposa, o que inviabilizaria sua presidência.

Filhos do Rei Serviços de Conservação: registrada no nome da irmã de Everton, teria emitido R$ 1,4 milhão em notas fiscais, embora a sede seja uma residência onde desconhecem a existência da empresa.

Supostos desvios e empresas de fachada A denúncia também aponta que ex-membros do conselho utilizaram empresas de fachada para desviar recursos. Entre as citadas estão:

Denise Seixas, viúva do apóstolo Rina e atual presidente da Igreja Bola de Neve, entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) contra o antigo conselho administrativo da instituição, alegando irregularidades financeiras e administrativas.

