Vídeo: Motociclistas se chocam em ‘globo da morte’ durante apresentação em circo

Os homens foram levados a um hospital apenas com ferimentos leves, pois estavam com esquipamentos de segurança.

O caso aconteceu em Itabuna, na Bahia. Imagens mostram que no momento do acidente três motociclistas estavam dentro do “globo da morte”, com um deles parado e outros dois fazendo as manobras até que um deles chega a uma velocidade maior que o outro e causa a colisão.

Durante apresentação em um circo, na noite de domingo (11), dois motociclistas se chocaram dentro de um “globo da morte”. Na estrutura, as motos podem alcançar velocidade de até 70 km/h, segundo os administradores do circo em informação passada para site da Globo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.